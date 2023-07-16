Формула E: Эванс одержал свою третью победу в Риме

Римская трасса – очень неровная, местами совсем узкая и в некоторых поворотах очень плохо просматривается – это обстоятельство сыграло роковую роль по ходу субботней гонки.

С поула сегодня стартовал Митч Эванс, причём хорошо тронулся с места и вроде бы должен был удержать лидерство. Его напарник по Jaguar Сэм Бёрд, тоже начинавший гонку из первого ряда, прикрыл тылы, отбив атаку Саши Фенестраза, однако ещё до 1-го поворота опередил Митча. Впрочем, это больше было похоже на заранее оговорённый обмен позициями. При этом скорость их машин позволяла понемногу отрываться от остального пелотона.

В это время не повезло Паскалю Верляйну, его электромобиль Porsche в стартовой толкучке остался без переднего крыла, и немцу пришлось возвращаться в боксы на замену переднего обтекателя. Было похоже, что он лишился шансов на сколько-нибудь нормальный результат.

Но уже на третьем круге на трассе появились жёлтые флаги и выехал электромобиль безопасности – в аварию попал и сильно разбил машину гонщик Andretti Андре Лоттерер. Сам он не пострадал, но от подвески с правой стороны его Porsche 99X Electric мало что осталось (в Andretti используют технику производства немецкой компании).

На 5-м круге дали рестарт, и борьба на трассе возобновилась. Бёрд по-прежнему лидировал, но недолго – почти сразу он уступил первую позицию Эвансу. Третьим ехал Фенестраз, на четвёртой позиции держался Рене Раст, гонщик McLaren.

Но на следующем круге Саша пошёл в атаку на Бёрда, аккуратно опередил его, поднявшись на 2-е место, и бросился в погоню за лидером. При этом Бёрд не смог удержаться на 3-й позиции, его обогнал ещё и Раст.

На 7-м круге Эванс получил инструкцию по радио использовать режим повышенной мощности Attack Mode, для чего надо было в шпильке 15-го поворота съехать с траектории. Но вернуться на лидирующую позицию ему не удалось, потому как следом этот же режим активировал и Фенестраз, за счёт чего тоже прибавил.

Но на 9-м круге на трассе произошли очень серьёзные неприятности, из-за которых гонку пришлось надолго остановить красными флагами. Сэм Бёрд потерял контроль над машиной после 6-го поворота, её развернуло, и в неё на полном ходу врезался Себастьен Буэми. Этот поворот узкий и практически слепой, поэтому разбитую машину британца потом протаранил ещё и Эдоардо Мортара на своём электромобиле Maserati. Он тоже не успел отреагировать на неожиданно возникшее препятствие.

А всего в инциденте в результате «эффекта домино» так или иначе пострадали шесть машин – кроме упомянутых, были повреждены Porsche Антониу Феликса да Кошты, Mahindra Лукаса ди Грасси и ABT Cupra Робина Фряйнса. Впоследствии также выяснилось, что команда DS Penske в боксах лихорадочно чинила машину Жана-Эрика Верня. Впрочем, самое главное, что все гонщики вроде бы в порядке, хотя, конечно, на месте аварии сразу появился медицинский автомобиль, который доставил Сэма Бёрда в медицинский центр трассы.

По общему мнению, столь серьёзного инцидента в Формуле E не было уже давно. Асфальт в районе 6-го поворота был усыпан обломками, а ограждение повреждено с обеих сторон, и на приведение трассы в порядок потребовалось время.

Возобновилась гонка спустя почти час после её старта, хотя позади было только 8 кругов дистанции. Первая пятёрка перед рестартом выглядела так: впереди ехал Фенестраз, за ним Эванс, Раст, Джейк Деннис и Ник Кэссиди. Кстати, Деннису в той аварии просто повезло: он ехал за Бёрдом, и когда машину Сэма начало разворачивать поперёк трассы, он чудом успел проскочить мимо.

Перед рестартом пелотон проехал круг за сейфти-каром, но затем машины вновь выстроились на стартовом поле. Их осталось только 14, и гонщикам предстояло поехать ещё 16 кругов.

Фенестраз удержал первую позицию, его атаковал Эванс, а Деннису удалось оттеснить Раста и добраться до первой тройки. На 11-м круге Деннис пошёл в атаку на Эванса, но тот отбился.

На следующем круге Кэссиди удалось обогнать Раста, но с McLaren немца произошли какие-то проблемы, из-за чего Рене вернулся в боксы.

Тем временем Деннис очень активно атаковал Эванса, и было видно, что Митч с трудом удерживает вторую позицию, но всё-таки удерживает. Но на 15-м круге Джейку удалось довести атаку до конца, и лидер личного зачёта чемпионата сначала поднялся на 2-ю позицию, а следом лихо опередил Фенестраза и возглавил гонку.

При этом в батареях машины Саши оставалось меньше энергии, чем у соперников, и ему было сложнее сопротивляться их атакам, чем воспользовался Эванс и опередил француза. Задача у Эванса теперь была одна: постараться настичь и обогнать Денниса.

На 18-м круге Нико Мюллер обошёл Фенестраза, продолжавшего терять позиции – швейцарский гонщик ABT Cupra теперь ехал шестым.

Когда Деннис съехал с траектории, чтобы в очередной раз активировать Attack Mode, Эванс вернулся на первую позицию, но, конечно, Джейк сразу начал его прессинговать, намереваясь отобрать лидерство. Но на 20-м круге за режимом повышенной мощности отправился и Митч, поэтому борьба за 1-ю позицию откладывалась. До финиша в этот момент оставалось уже совсем немного, и концовка гонки обещала быть любопытной.

На 22-м круге Эванс провёл красивую атаку, вновь вышел в лидеры и сразу попытался создать отрыв от преследователя. Ему помогло и то, что Денниса атаковал и опередил Ник Кэссиди! Вскоре Джейк пропустил ещё и Макса Гюнтера, гонщика Maserati.

За два круга до финиша Jaguar Эванса ехала впереди почти в двух секундах от машины Кэссиди, и было понятно, что до победы Митчу рукой подать. Но тут на одном из секторов появились жёлтые флаги, поскольку от чьей-то машины отвалился и остался лежать посреди трассы кусок антикрыла.

Гонщикам пришлось проявлять повышенную осторожность, но на ситуацию в первой тройке это никак не влияло. Машины разделяли достаточно заметные интервалы, и тут особой интриги уже не было. А вот за 4-ю позицию развернулась острая борьба между Жаном-Эриком Вернем и Джейком Деннисом. На последнем круге двукратный чемпион Формулы E даже вышел вперёд, но Деннису удалось отыграться.

Хотя в батареях машины Митча Эванса почти не оставалось энергии, её было достаточно, чтобы держать высокий темп до самого финиша: новозеландский гонщик Jaguar никого не подпустил даже близко и одержал свою третью победу на сложной трассе в Риме.

На 1,639 секунды позже линию финиша пересёк Ник Кэссиди, а ещё почти через семь с половиной секунд – Макс Гюнтер. При этом Деннис, лидировавший в личном зачёте до сегодняшнего дня, уступил первую строчку Кэссиди, а Эванс поднялся на третье место и отстаёт от Ника ровно на 20 очков.

Митча после яркой победы в субботней гонке комментаторы тут же начали называть «Римским императором», он явно почувствовал дополнительный прилив энергии и завтра со свежими силами постарается повторить прошлогодний успех – напомним, что в 2022-м он выиграл обе гонки итальянского уик-энда.