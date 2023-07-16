Формула E: Гонку в Риме выиграл Джейк Деннис

Митчу Эвансу не удалось повторить вчерашний успех в столице Италии, за который его прозвали «Римским императором». Если в субботу новозеландский гонщик заводской команды Jaguar завоевал поул, а затем уверенно выиграл первую гонку уик-энда, то в воскресенье для него началось с лучшего времени на тренировке, продолжилось 4-м результатом в квалификации, но во второй гонке уик-энда он не смог добраться до финиша.

Вот как развивались события на сложной городской трассе в Риме.

Старт из второго ряда вполне позволял Митчу рассчитывать как минимум на подиум. Отдельно стоит отметить, что его напарник, Сэм Бёрд, в сегодняшней квалификации показал 5-й результат, хотя в субботней аварии его электромобиль Jaguar был полностью разбит.

Инженерам и механикам команды пришлось работать буквально всю ночь, чтобы восстановить машину, но им это всё-таки удалось. Авария была действительно серьёзной, и перед стартом в воскресенье Сэм признался, что на физическом уровне ощущает определённые последствия, но они не настолько серьёзные, чтобы помешать ему выступить во второй гонке.

С поула стартовал Джейк Деннис, гонщик команды Andretti, до вчерашнего дня лидировавший в личном зачёте, но теперь откатившийся на 2-ю строчку. С первой его потеснил Ник Кэссиди из Envision Racing, который показал в воскресной квалификации второе время, и у него теперь было всего на пять очков больше. Такой первый ряд обещал принципиальную борьбу как минимум на первой стадии гонки.

Кстати, гонка предстояла во всех смыслах жаркая – температуры в Риме в этот уик-энд достигают 35 градусов.

Деннис хорошо тронулся с места, сохранив лидерство, его преследовал Кэссиди, однако уже на первом круге новозеландец пропустил атаку Нормана Нато, гонщика NIssan, стартовавшего с 3-й позиции. Дуэт Jaguar пока держался на 4-й и 5-й позициях.

Но уже на 2-м круге порядок в первой пятёрке снова изменился: Кэссиди вернул себе вторую позицию, а Эванс опередил Нато и поднялся на третье место. Но тут произошло непредвиденное: в 7-м повороте Митч ринулся в атаку на Кэссиди, но допустил ошибку на торможении, заблокировал колёса, его машину начало разворачивать, и она сзади налетела на Envision Кэссиди.

Со стороны инцидент выглядел впечатляюще: Jaguar новозеландца взлетела высоко в воздух, а приземлилась уже в зоне безопасности, причём теряя повреждённые элементы аэродинамики. Удивительно, но после столь серьёзной коллизии Митч добрался до боксов, механики поменяли на его машине носовой обтекатель, и он вернулся на трассу, хотя и на последней позиции.

Впрочем, вскоре он вынужден был признать по радио, что пилотировать такую машину не представляется возможным. Кстати, Кэссиди тоже остался на трассе, хотя попросил команду внимательно проследить за всеми режимами работы машины, поскольку не бы уверен, в какой мере она пострадала.

После короткого периода, когда на трассе находился электромобиль безопасности, гонка возобновилась. Лидировал Джейк Деннис, вторым ехал Нато, а на третью позицию переместился Сэм Бёрд, виновник вчерашнего массового завала. Но сегодня похожую ситуацию на трассе создал его напарник, хотя последствия коллизии были не столь драматичными.

На 6-м круге Бёрд попытался атаковать Нато, но тот в свою очередь прибавил и попытался опередить Денниса, однако зацепил его машину и серьёзно повредил переднее крыло своего электромобиля. Как долго такое крыло продержится, было неясно, однако Норман вроде бы начал терять скорость, и интервал между ним и лидером заметно вырос.

Тем не менее, он решил активировать режим повышенной мощности, для чего в шпильке 15-го поворота съехал с траектории, и Бёрд поднялся на вторую позицию.

На 9-й круге Антониу Феликс да Кошта ошибся, вылетел с трассы и потерял несколько позиций, оказавшись на 15-й позиции. На следующем круге Бёрд, получил инструкцию команды переходить к решительным действиям, пошёл в атаку на Денниса, но тот действовал грамотно, отбиваясь от соперника и удержал лидерство.

Когда гонка достигла экватора, первая пятёрка выглядела так: Деннис-Бёрд–Нато–Себастьен Буэми–Дэн Тиктум.

Сэм не оставлял попыток отобрать лидерство у Джейка и временами казалось, что он вот-вот выйдет вперёд, но довести дело до конца не удавалось.

На этом же круге повредил машину, зацепив отбойник, Лукас ди Грасси, после чего ему пришлось вернулся в боксы команды Mahindra и выбыть из борьбы.

На 14-м круге Сэм Бёрд воспользовался Attack Mode, поэтому сначала откатился на 4-ю позицию, но вскоре вернулся на третью. Дальше ему продвинуться не удалось, поскольку Деннис и Нато тоже активировали этот режим и прибавили.

Вероятно, Нормал чувствовал, что несмотря на повреждённое крыло машина позволяла ехать очень быстро, и не собирался сдаваться. Сэм круг за кругом ехал вплотную за машиной француза, а Деннису удалось немного увеличить отрыв от преследователей. Впрочем, он пока не пытался получить какое-то действительно заметное преимущество, даже если скорость машины это позволяла, но надо было заботиться об экономии энергии.

За пять кругов до финиша Деннис продолжал лидировать, Нато ехал вторым, а Бёрд – третьим, поскольку ему всё не удавалось опередить Нормана, хотя он ехал, буквально уткнувшись в диффузор машины гонщика Envision. Удивительно, но несмотря на покорёженное переднее крыло, француз был способен держать отличный темп.

4-ю позицию занимал Буэми, а на 5-ю поднялся Эдоардо Мортара, гонщик Maserati, которому не повезло накануне, и теперь он хотел в какой-то мере компенсировать вчерашние потери. Когда Буэми активировал Attack Mode, его швейцарский соотечественник переместился на 4-е место, но вернуть позицию Себастьену не удалось, несмотря на временную прибавку в мощности.

Финиш был всё ближе, а в батареях машины Нато оставалось заметно меньше энергии, чем у Бёрда, и интрига была в том, повлияет ли это на результаты гонки или нет. Не повлияло, хотя судя по инфографике, которая выводится на экраны ТВ по ходу трансляции, он пересёк линию финиша уже фактически по инерции, однако сохранил вторую позицию.

Сэм Бёрд финишировал третьим, а заслуженная победа после старта с поула досталась Джейку Деннису – для гонщика Andretti это второй подобный успех в сезоне, но на подиум он поднялся уже в 9-й раз, и неудивительно, что 28-летний британец вновь вышел в лидеры электрической серии.

Он оттеснил Кэссиди, не набравшего сегодня очков, на вторую строчку, и его преимущество теперь составляет 24 очка, а ведь перед итальянским этапом оно было в разы меньше. Конечно, Нику обидно, он не виноват в том, что в него врезался Эванс, хотя новозеландец, комментируя инцидент, заявил, что Кэссиди в том повороте неожиданно рано затормозил, поэтому он просто ничего не успел предпринять. Разумеется, обидно и Митчу, у него были отличные шансы на победу, но уже в самом начале гонки он их упустил. Впрочем, ему удалось удержаться на 3-й позиции личного зачёта.

До завершения чемпионата по гонкам на электромобилях остаётся один лондонский этап, но он, как и римский, будет сдвоенным, поэтому его результаты наверняка внесут очередные важные коррективы в расстановку сил.