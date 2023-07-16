Хельмут Марко следит за прогрессом Мика Шумахера

Мы уже приводили слова Нико Росберга, который высоко оценил выступления Мика Шумахера в нескольких прошедших гонках. Оказалось, прогресс гонщика Haas произвёл впечатление не только на чемпиона мира 2016 года, но и на соперников. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко не стал скрывать, что в команде наблюдают за Миком.

«Мы следим за всеми молодыми гонщиками, – заявил Хельмут Марко в эфире RTL. – Мик мог заработать очки и в Канаде, если бы не технические проблемы.

Судя по всему, Мику необходим реальный прессинг и критика – тогда он начинает показывать результаты. Эта тенденция прослеживается через всю карьеру. Так было в Формуле 3, когда он совершенно неожиданно начал побеждать. История повторилась в Формуле 2, и сейчас мы наблюдаем нечто похожее».

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто тоже доволен прогрессом своего гонщика. В Шпильберге Бинотто подчеркнул, что Скудерия не собирается отпускать Шумахера: «Мик – один из наших молодых гонщиков. Мы отправили его в Haas и ждём, что в свой второй сезон, в 2022-м, он добьётся серьёзного прогресса.

Мы готовим гонщиков не для Формулы 1, а для команды Ferrari».