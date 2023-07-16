Клэр Уильямс: Я больше не смотрю Формулу 1

Клэр Уильямс, в своё время занимавшая пост заместителя руководителя Williams, практически пропала из публичного пространства после того, как команда, основанная её отцом, сэром Фрэнком Уильямсом, была в 2020 году продана американскому инвестиционному фонду Dorilton Capital.

Она перестала бывать на гонках, появляться в паддоке, и лишь иногда её имя мелькало в новостях либо в контексте затянувшейся судебной тяжбы между Williams и компанией ROKiT, бывшего спонсора команды, либо по другим, более приятным поводам, но не связанным напрямую с автоспортом.

«Я больше не смотрю Формулу 1, – призналась Клэр в интервью таблоиду The Sun. – Это было совершенно осознанное решение, потому что я всё ещё восстанавливаюсь после того, как отошла от дел. Расставание с моей командой оставило сильнейшее ощущение пустоты. Мы не хотели её продавать, но оказались в сложной жизненной ситуации, когда были вынуждены это сделать.

Но теперь я постепенно возвращаюсь к мысли, что вскоре буду снова смотреть гонки. Мне по-прежнему больно и тяжело видеть, как другие люди управляют командой, которая была нашей семьёй и делом всей жизни».

С весны этого года Williams руководит Джеймс Ваулз, опытный английский специалист, бывший директор по стратегии команды Mercedes, и уже есть реальные признаки прогресса – Алекс Элбон на равных сражается с гонщиками более сильных команд и зарабатывает очки. Достаточно сказать, что в Сильверстоуне он опередил обоих пилотов Ferrari.

По словам Клэр Уильямс, если бы её отец был жив (сэра Фрэнка не стало в конце ноября 2021-го), он бы одобрил назначение Ваулза: «Приятно, что имя Williams по-прежнему остаётся в Формуле 1. Теперь командой руководит Джеймс, и похоже, что она двигается в верном направлении.

Когда мне сказали, что её возглавит Джеймс, я подумала, что это просто гениально. Это блестящий выбор. И я искренне верю в то, что мой отец тоже был бы рад такому решению».