Лука ди Монтедземоло стал инвестором Aston Martin

Лука ди Монтедземоло, бывший президент компании Ferrari, стал инвестором Aston Martin, – об этом пишет Business F1. По информации делового издания, Монтедземоло вложил в компанию, которой руководит Лоуренс Стролл, $4 млн., поскольку верит в её успешное развитие. В настоящее время капитализация классического британского производителя спорткаров превышает $1 миллиард.

Монтедземоло и Стролла связывает давнее знакомство – ещё с тех пор, когда бренд Tommy Hilfiger, экономику которого в своё время контролировал канадский миллиардер, был спонсором Скудерии.

Впрочем, даже если экс-президент Ferrari верит в светлые перспективы Aston Martin, в настоящее время британская компания продолжает нести убытки, которые исчисляются $1,5 млн. в день. И это несмотря на все усилия Стролла переломить ситуацию, в частности, попытки увеличить продажи спорткаров за счёт привлекательных скидок. Кроме того, в мае Стролл продал часть своих акций Aston Martin на сумму в 117 млн. фунтов стерлингов китайской корпорации Geely.

Фернандо Алонсо, с этого года выступающий за Aston Martin F1, поднимался на подиум в шести из десяти уже состоявшихся гонок сезона, и эта команда реально претендует на второе место в Кубке конструкторов, уступая Mercedes 22 очка и опережая Ferrari на 24 очка.