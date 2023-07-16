Серхио Перес: Надеюсь в Венгрии подняться на подиум

Вчера в Мадриде устроили очень тёплый приём Серхио Пересу, который участвовал в программе гоночного шоу Red Bull и на импровизированной трассе развлекал многотысячную толпу болельщиков, дымя резиной и крутя «пончики».

Короткую выдержку из его вчерашних комментариев мы уже приводили, но имеет смысл процитировать ещё несколько его фраз из интервью испанской прессе. Например, Серхио признал, что ему по-прежнему не хватает могучего рыка старых атмосферных моторов V8, ведь на RB7, которую в Red Bull привозят на свои шоу, стоит именно такой двигатель.

«Безусловно, этого звука не хватает. Устраивать такое гоночное шоу с современными машинами Формулы 1 было бы скучнее, потому что они более тихие, – сказал Перес. – Здесь, в Мадриде, очень здорово, я так люблю здесь бывать. Хотя это не Мексика, но чувствую себя как дома».

Когда гонщика Red Bull Racing спросили про проект организации в столице Испании нового Гран При, он прокомментировал по-своему: «Мне это по душе. И нет никаких сомнений, что тогда мой тренер Хавьер Мартос станет самым счастливым человеком на свете! Он очень любит Мадрид!»

Перес занимает вторую строчку личного зачёта, но на третьем месте находится Фернандо Алонсо, а ещё один представитель Испании, гонщик Ferrari Карлос Сайнс, замыкает первую пятёрку.

«Фернандо в этом году преподнёс всем большой сюрприз, вместе с ним команда Aston Martin сделала большой шаг вперёд, – отметил Серхио, говоря о расстановке сил в чемпионате. – Но в последней гонке также удивила команда McLaren. После перехода на новый технический регламент борьба в Формуле 1 в целом стала намного острее.

Карлос Сайнс – тоже замечательный гонщик, как и Фернандо. Нет смысла их сравнивать, но Испания должна просто радоваться их успехам, ведь такой момент в истории испанского автоспорта может и не повториться».

А когда его всё-таки спросили, кто из двух испанцев окажется впереди по итогам сезона, Серхио, смеясь ответил: «Надеюсь, мексиканец! А вообще в Формуле 1 имеет значение только твоё положение в чемпионате по итогам Гран При Абу-Даби.

Но я занимаю 2-ю строчку личного зачёта не по волшебству – я выигрывал гонки. У меня были и неудачные уик-энды, но борьба продолжается, и всё ещё впереди. Однозначно, моя цель – удержаться на второй позиции в чемпионате. Но сейчас я думаю только о предстоящем Гран При Венгрии.

Сейчас приоритетные задачи – показать хорошие результаты в двух гонках, оставшихся до летнего перерыва. Надеюсь в Будапеште подняться на подиум».