Шоу Red Bull в Мадриде собрало 50 тысяч зрителей

Сегодняшний автоспортивный праздник Red Bull в столице Испании собрал более 50 тысяч зрителей, – сообщает местная пресса. Интерес к гоночному шоу был такой, что мадридская полиция была вынуждена закрыть станцию метро «Банк Испании», ближайшую к импровизированной городской трассе, чтобы замедлить наплыв публики.

Разумеется, больше всего болельщики ждали заездов Серхио Переса на RB7, чемпионской машине 2011 года, а эта часть программы была запланирована на вечернее время.

«Мадрид – уникальный город, и даже просто сюда приехать – уже означает, что сбылась давняя мечта, – сказал мексиканский гонщик Red Bull Racing. – Такой атмосферы нет больше нигде, это просто невероятно. Надеюсь, вам всё понравится, и вы не будете жалеть о времени, потраченном на ожидание».

После чего Серхио сделал всё, от него зависящее, чтобы порадовать многочисленную публику, ведь наиболее страстные поклонники Формулы 1 уже мечтают о том, что в обозримом будущем Мадрид тоже будет принимать Гран При.