Super Formula: Лоусон вновь выиграл гонку на Фудзи

Лиам Лоусон, гонщик молодёжной программы Red Bull, одержал ещё одну победу на очередном этапе японской серии Super Formula, который вновь проходил на автодроме Fuji Speedway. Именно эта трасса принимала и первую гонку чемпионата, и тогда, в апреле, Лиам тоже начал сезон с победы.

По итогам вчерашней квалификации он стартовал из первого ряда и оставался на этой позиции на первой стадии гонки, преследуя Тадасуке Макино, обладателя поула.

Затем Лоусон первым поехал на обязательный пит-стоп и после возвращения на трассу приложил все усилия, чтобы реализовать схему, которую в автоспорте называют undercut, т.е. «подрезка». Темп, который он показал по пути на пит-лейн, чёткая работа механиков Team Mugen и скорость на круге выезда из боксов позволили ему оказаться в нужной точке трассы, когда Макино в свою очередь отправился на пит-стоп.

Лиам его опередил на 13-м круге, когда японец выезжал из боксов на холодных шинах, и ему было сложно сопротивляться стремительному натиску новозеландца. После этого оставалось лишь довести дело до конца, и Лиам никому не уступил лидерства, в третий раз в дебютном сезоне поднявшись на вершину подиума.

Пресс-служба японской серии в своём кратком комментарии к итогам гонки не жалела восклицательных знаков: «Вот это гонка! Вот это тактика! Великолепное пилотирование позволило Лоусону одержать его 3-ю победу в сезоне – неужели он действительно новичок Super Formula?»

Но Ритомо Миата, его главный соперник в споре за титул, финишировал третьим, поэтому сохранил лидерство в личном зачёте, однако сегодняшний успех позволил Лиаму сократить отставание до минимума: у японского гонщика 86 очков, у Лоусона – 85.

Следующий, седьмой этап сезона пройдёт 18-20 августа на автодроме в Мотеги.