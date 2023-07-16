В Гудвуде разбили историческую машину, созданную Ньюи

Фестиваль скорости в Гудвуде – уникальное событие, где можно увидеть в деле гоночную технику самых разных эпох, поэтому каждый год оно собирает тысячи энтузиастов автоспорта не только со всей Великобритании – туда приезжают болельщики из разных стран мира.

Но гонки, как известно, всегда сопряжены с риском, и каждый год на знаменитой трассе скоростного подъёма на холм происходят аварии, в которых порой страдают уникальные машины. Не обошлось без инцидентов и сегодня.

Например, была серьёзно разбита историческая машина Leyton House с двигателем Judd, одно из ранних творений Эдриана Ньюи, созданное им для чемпионата 1990 года. Когда режиссёр трансляции из Гудвуда показал повтор этого эпизода, то показалось, что вины гонщика в аварии не было – похоже, что она произошла из-за какой-то технической проблемы.

Но задняя часть CG901 действительно повреждена, и вполне вероятно, что пострадал и двигатель. Гонщику повезло больше, он в порядке и самостоятельно смог покинуть кокпит.

Это была не единственная авария: через какое-то время пострадал спортпрототип Porsche 911 GT1-98, на котором Алан Макниш, Лоран Айелло и Стефан Ортелли в 1998 году выиграли «24 часа Ле-Мана». Но этой машине повезло больше, у неё было лишь отломано заднее крыло.

Впрочем, заезды по скоростному подъёму на холм продолжаются, поэтому не исключены и новые инциденты.