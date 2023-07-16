В McLaren надеются, что мотор Норриса можно восстановить

Перед началом гоночного уик-энда в Австрии в McLaren поставили новую силовую установку на машину Ландо Норриса. Однако уже в первой тренировке двигатель отказал, и команде пришлось вернуть своему гонщику прошлую установку.

Руководитель команды Андреас Зайдль надеется, что новый двигатель подлежит восстановлению, и его можно использовать на предстоящих этапах.

Андреас Зайдль: «Силовая установка, которая отказала на машине Ландо в пятницу, была новой и третьей по счёту. В Mercedes HPP её изучают, чтобы выяснить причины, но я надеюсь, что они смогут её восстановить, и в будущем мы вновь поставим этот двигатель на машину.

Конечно, нет ничего хорошего в том, что Ландо пришлось вернуть старую силовую установку, поскольку с пройденной дистанцией снижается мощность. Однако даже со старым мотором мы смогли выступить в Австрии и показать результат в гонке».