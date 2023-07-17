Элбон: Наша цель – 7-е место в Кубке конструкторов

В минувший уик-энд на Фестивале скорости в Гудвуде Алекс Элбон принимал участие в показательных заездах на исторической Williams FW08, на которой Кеке Росберг в 1982 году выиграл чемпионат, хотя одержал всего одну победу.

Алексу непривычно пилотировать такие древние машины, по его словам, до прошлого уик-энда ему не доводилось ездить на гоночной технике старше пяти лет, но он вполне справился, да ещё получил редкое удовольствие. Но разумеется, ещё больше его радуют его недавние результаты на трассах Формулы 1, и британский гонщик Williams надеется, что в этом году ему ещё не раз удастся финишировать в первой десятке, как это было в Монреале и Сильверстоуне.

Алекс Элбон: «До летнего перерыва осталось провести ещё две гонки, и сейчас наши дела идут замечательно, особенно если вспомнить, как мы выглядели на зимних тестах и как начинали сезон. Машине Williams тогда не хватало эффективности, у нас были большие сложности, и было непохоже, что нам удастся подняться выше 9-го места в Кубке конструкторов.

Но после того, как FW45 была модернизирована, начиная с канадского этапа мы заработали очки в двух из трёх последних гонок, а в финал квалификации проходили во всех трёх случаях. Согласитесь, подобные перемены впечатляют, хотя я понимаю, что все эти трассы неплохо подходили нашей машине.

Чувствуется, что сейчас у всех в Williams боевой настрой, команда просто бурлит от энергии, и мы уже делим с Haas 7-ю и 8-ю строчки командного зачёта. Наша цель – закрепиться на 7-м месте Кубка конструкторов, хотя мы понимаем, что это будет непросто. Но продолжаем атаковать, и все в команде получают удовольствие от этого процесса. Понятно, что позади у Williams несколько тяжёлых сезонов, но сейчас всё идёт очень хорошо».