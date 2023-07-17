Феттель: Надеюсь, карьера де Вриза не завершится

Мы рассказывали о том, как Себастьян Феттель провёл минувший уик-энд на Фестивале скорости в Гудвуде. Среди тем, которые публично обсуждал четырёхкратный чемпион мира, стала отставка Ника де Вриза.

Себастьян Феттель: «Я очень рад за Даниэля Риккардо, но мне жаль, что для Ника всё закончилось. Он получил великолепный шанс, но не всё сложилось так, как он ожидал? или ожидали люди. Тем не менее, его увольнение оказалось внезапным. Это жестоко.

Ник – хороший гонщик. Он выиграл титул в Формуле 2 и других чемпионатах, его хорошо знают. Я надеюсь, что на этом его карьера не завершится. Возможно, десять гонок сложились не так, как должны были, но мы со стороны не знаем всех причин.

В любом случае, Ник очень хороший гонщик, и я ему сочувствую. Ему сейчас очень тяжело, и я надеюсь, что произошедшее не испортит ему дальнейшую карьеру».