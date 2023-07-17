Гиперкар McLaren – самый быстрый в Гудвуде

О премьере гиперкара McLaren Solus GT на Фестивале скорости в Гудвуде мы рассказывали, и эта машина вызывала очень большой интерес не только потому, что она весьма необычная, но и потому, что в этом году именно она выиграла традиционные соревнования по скоростному подъёму на холм.

Марвину Киршхоферу, заводскому гонщику McLaren, не удалось побить рекорд, установленный в прошлом году Максом Чилтоном, но тем не менее, за рулём Solus GT он показал впечатляющую скорость.

Машина оснащается атмосферным двигателем Judd V10 рабочим объёмом 5,2 литра и мощностью порядка 830 л.с. При весе машины менее 1000 кг он обеспечивает Solus GT завидную динамику, но ещё важнее, что её тщательно продуманный аэродинамический обвес позволяет генерировать могучую прижимную силу, поэтому гиперкар отлично держит трассу в поворотах.

Киршхофер промчался по трассе длиной 1866 метров за 45,342 секунды, это быстрее, чем любой другой участник вчерашних соревнований, хотя и заметно недотягивает до прошлогоднего рекорда в 39,081 секунды.