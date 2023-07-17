Гран При Венгрии: Предварительный прогноз погоды

Предварительный прогноз на Гран При Венгрии обещает жаркую погоду в дни гоночного уик-энда.

В пятницу участников чемпионата мира ждёт относительно прохладный день – при безоблачном небе воздух прогреется до +31С. В субботу воздух прогреется до +34С, а воскресенье ожидается самый жаркий день гоночного уик-энда – днём температура достигнет отметки +37С.

В прошлом году третья тренировка Гран При Венгрии прошла под дождём, а все остальные сессии на сухой трассе.