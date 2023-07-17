Марк Уэббер о том, как Риккардо не последовал его совету

В своё время Марк Уэббер дал дружеский совет Даниэлю Риккардо, сменившему его в составе Red Bull Racing в 2014 году, однако тот не прислушался к старшему товарищу и соотечественнику. Оказывается, в 2018-м, когда Риккардо собрался уходить из команды, Уэббер его пытался отговорить.

«Я очень хотел, чтобы он остался в Red Bull, – сказал Марк в интервью британскому телеканалу ITV. – Думаю, он помнит, что несколько лет назад я пытался уговорить, чтобы он остался. Но очевидно, тогда он очень хотел перейти в Renault, а оттуда потом перешёл в McLaren.

Теперь после перерыва в карьере он возвращается. Секундомер никогда не врёт, ты или сдаёшься, когда испытываешь прессинг, или выдерживаешь его.

В общем, теперь мы вновь увидим Даниэля на стартовом поле, и ему предстоит очень быстро адаптироваться в AlphaTauri, чтобы выступать не хуже Юки Цуноды, своего напарника. Надеюсь, он сможет с этим справиться и показывать хорошие результаты».

Уже в ближайший уик-энд Риккардо сядет за руль машины AT04 на Хунгароринге, и о своём настрое он сказал так: «Я намерен просто выйти на старт и получить удовольствие, поэтому буду больше работать правой ногой, чем левой!..

Не думаю, что буду испытывать прессинг, ведь до летнего перерыва остаётся всего две гонки, поэтому вряд ли передо мной стоит задача чего-то добиться ещё до августа».