Оскар Пиастри волнуется перед дебютом в Гудвуде

Капризная английская погода не позволила провести Фестиваль скорости в Гудвуде так, как планировалось, и программу субботы пришлось отменить. Но сегодня на территории графства Западный Сассекс хоть и облачно, но солнце временами всё-таки пробивается, и ничто не мешает участникам и многочисленным гостям наслаждаться этим настоящим праздником автоспорта.

Делегация McLaren на фестивале – одна из самых представительных, в том числе Оскару Пиастри предстоит пилотировать историческую машину M26-2, на которой в 1977 году выступал Джеймc Хант.

Оскар Пиастри: «Я во второй раз на фестивале в Гудвуде, но впервые вместе с McLaren, и я в полном восторге! Я всегда смотрел эти соревнования по скоростному подъёму на холм, они мне всегда нравились, но сегодня я тоже получил возможность принять в них участие.

Я буду пилотировать машину Джеймса Ханта 1977 года, на ней коробка передач с ручным переключением и педаль сцепления, и я очень нервничаю. Впрочем, нас ждёт весёлый день, надеюсь, что нормальная погода продержится, но так здорово видеть, что на фестиваль собралось там много людей.

Мне впервые предстоит проехать по трассе скоростного подъёма на холм, здесь очень шумно от всех этих классных машин, и я настроен получить настоящее удовольствие!»