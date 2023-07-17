В FIA готовы одобрить заявки двух новых команд

В начале июня истёк срок приёма заявок от новых команд на участие в Формуле 1, после чего в FIA приступили к их рассмотрению. Решение федерации должно быть озвучено в ближайшее время, и по информации Auto Motor und Sport, одобрение могут получить две команды.

Речь идёт о проектах Andretti Cadillac и Hitech. Немецкое издание сообщает, что обе команды готовы к выступлению в Формуле 1 с точки зрения доступа к необходимым технологиям, наличия персонала и финансовых ресурсов.

Однако «зелёного света» только от FIA недостаточно, чтобы новые команды дебютировали в Формуле 1. Необходимо ещё одобрение со стороны владельцев чемпионата из Liberty Media, а в последнее время руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали выражал сомнение, что чемпионату нужны новые участники.

Более того, даже если в Liberty Media дадут добро, правом вето может воспользоваться команда Ferrari и заблокировать появление новых команд. На прошлом этапе в Сильверстоуне руководитель Скудерии Фредерик Вассёр прямо заявил, что не видит среди потенциальных участников тех, чьё участие пойдёт на пользу Формуле 1.