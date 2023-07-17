Ухён Шин дебютирует в Ф3 в составе PHM Racing by Charouz

Команда PHM Racing by Charouz, выступающая в Формуле 3, объявила об изменениях в составе. С венгерского этапа и до конца сезона за неё будет выступать 18-летний Ухён Шин. Южнокорейский гонщик заменит в составе Маккензи Крессвелла, который выступил за команду в Шпильберге и Сильверстоуне.

«Я рад провести три заключительных этапах сезона Формулы 3 в составе PHM Racing, – говорит Ухён Шин. – Я получу ценный опыт, изучив европейские трассы и освоившись с машиной. Я благодарен команде за предоставленную возможность и постараюсь сделать максимум возможного в каждый из трёх уик-эндов».

Ухён Шин дебютировал в «формулах» в прошлом году, проведя сезон в британской Формуле 4 и в Формуле 4 ОАЭ. В 2023-м он выступал в Formula Regional Middle Eastern Championship за команду Prema (лучший результат – второе место на трассе Яс-Марина) и в британской Формуле 3, где его лучшим результатом остаётся четвёртое место.