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Автоспорт

Забастовка в Голливуде скажется на съёмках фильма о Ф1

Забастовка в Голливуде скажется на съёмках фильма о Ф1

Начавшаяся 14 июля забастовка профсоюза голливудских актёров и Гильдии сценаристов неизбежно скажется на съёмочном процессе фильма о Формуле 1, в котором главную роль играет Брэд Питт.

Этот процесс затормозился, как и реализация многих других кинопроектов – актёры и сценаристы Голливуда устроили подобную совместную акцию впервые с 1960 года.

«Все съёмки в настоящее время остановлены, – заявил в интервью NBC News неназванный источник, близкий к создателям картины. – Брэду съёмочный процесс доставлял удовольствие, но он, безусловно, очень лояльный член профсоюза».

Съёмки некоторых сцен проходили в Сильверстоуне в дни гоночного уик-энда, и мы об этом рассказывали, но когда появятся следующие хорошие новости о будущем фильме, теперь сказать сложно. Вероятно, уже после того, как завершится забастовка. Хотя дата премьеры пока не называлась даже ориентировочно, из-за последних событий её наверняка придётся перенести на более поздний срок.

Источник:www.f1news.ru

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