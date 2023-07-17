Забастовка в Голливуде скажется на съёмках фильма о Ф1

Начавшаяся 14 июля забастовка профсоюза голливудских актёров и Гильдии сценаристов неизбежно скажется на съёмочном процессе фильма о Формуле 1, в котором главную роль играет Брэд Питт.

Этот процесс затормозился, как и реализация многих других кинопроектов – актёры и сценаристы Голливуда устроили подобную совместную акцию впервые с 1960 года.

«Все съёмки в настоящее время остановлены, – заявил в интервью NBC News неназванный источник, близкий к создателям картины. – Брэду съёмочный процесс доставлял удовольствие, но он, безусловно, очень лояльный член профсоюза».

Съёмки некоторых сцен проходили в Сильверстоуне в дни гоночного уик-энда, и мы об этом рассказывали, но когда появятся следующие хорошие новости о будущем фильме, теперь сказать сложно. Вероятно, уже после того, как завершится забастовка. Хотя дата премьеры пока не называлась даже ориентировочно, из-за последних событий её наверняка придётся перенести на более поздний срок.