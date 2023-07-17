Зарегистрирована торговая марка «Гран При Мадрида»

На прошлой неделе Хосе Винсенте де лос Мосос, директор выставочного комплекса IFEMA на северо-востоке Мадрида, на территории которого планируется организовать гоночную трассу, заявил, что всё готово к подписанию контракта на проведение этапа Формулы 1.

Подтверждением его слов можно считать информацию, что недавно Liberty Media зарегистрировала две торговые марки: «Гран При Мадрида» и «Гран При Мадрида Формулы 1».

В минувший уик-энд в столице Испании прошли демонстрационные заезды с участием Red Bull Racing и Серхио Переса. Мексиканский гонщик так прокомментировал перспективы появления нового этапа: «Мадрид заслуживает гонку Формулы 1. Городские трассы отличаются друг от друга, поскольку в каждом городе своя атмосфера. Кроме того, мне нравятся трассы подобного типа».