Баттон простился с машиной, на которой проехал Ле-Ман

Программа Garage 56, в которой принимал участие Дженсон Баттон, формально завершилась, когда машина NASCAR, специально адаптированная для гонок на выносливость, пересекла линию финиша в Ле-Мане, но в минувший уик-энд Майку Роккенфеллеру и Дженсону Баттону довелось ещё раз сесть за руль этого необычного сток-кара.

Во время марафона в Ле-Мане многие отмечали, что симпатии большинства болельщиков были именно на стороне экипажа американской команды Hendrick Motorsports, хотя её Chevrolet Camaro ZL1 участвовал в легендарной гонке вне зачёта в особой категории Innovative Car.

Нечто подобное повторилось и на Фестивале скорости в Гудвуде: то, как эффектно Роккенфеллер, а ближе к вечеру воскресенья и Баттон, дымили резиной и лихо крутили «пончики», было признано лучшим выступлением уик-энда.

Дженсон подтвердил, что в Гудвуде он в последний раз пилотировал эту машину, хотя в августе чемпиону мира 2009 года предстоит вновь выйти на старт в серии NASCAR в составе команды Rick Ware Racing, эта гонка пройдёт в Индианаполисе.

«Яркими получились проводы нашей могучей машины программы Garage 56, – поделился Баттон в социальных сетях. – С ней связаны радостные воспоминания, поэтому я немного расчувствовался, ведь это был последний раз, когда я ездил на этом монстре. Огромное спасибо всем, кто имел отношение к этому совершенно особенному проекту. А ещё в Гудвуде мы победили в номинации "Выступление уик-энда", но в этом нет моей заслуги!»