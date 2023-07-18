Элбон: В Венгрии придётся умерить уровень ожиданий

В Williams готовятся к венгерскому этапу чемпионата, и если гонщики предвкушают возвращение на интересную трассу, то инженеров команды больше интересует новый формат квалификации и прогноз погоды на уик-энд.

Алекс Элбон: «В Венгрии отличная трасса, одна из тех, на которой мы все любим выступать, ведь у неё очень органичная конфигурация. На Хунгароринг мы приедем после трёх гонок, на которых команда выступила довольно уверенно, однако я думаю, что в предстоящий уик-энд нам придётся несколько умерить уровень ожиданий, поскольку не факт, что эта трасса нам подойдёт.

Тем не менее, посмотрим, как наши новинки будут работать на Хунгароринге, где нужен высокий уровнь прижимной силы, чего нельзя было сказать о трёх предыдущих трассах».

Логан Сарджент: «Я очень рад возвращению в Будапешт, там довольно сложная трасса, к тому же в предстоящий уик-энд изменится формат квалификации. Но надеюсь, что мы сможем этим воспользоваться, и уик-энд для нас сложится удачно».

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Хунгароринг станет интересным контрастом по сравнению с Сильверстоуном, и нашей машине и нашим гонщикам предстоит пройти хорошую проверку.

Поскольку весенний этап в Имоле был отменён, в предстоящий уик-энд впервые будет опробован альтернативный подход к распределению шин. Каждый гонщик получит в своё распоряжение меньше комплектов резины, чем обычно, а также надо будет применять определённые составы в каждой из трёх частей квалификации.

Интересно будет посмотреть, как каждая команда будет действовать в условиях такого формата квалификации, тем более что в Pirelli привеут на этот этап резину самых мягких составов.

Как это часто бывает, в июле в Будапеште прогноз погоды обещает жару, а также не исключена вероятность гроз. Будем следить за метеообстановкой, но надеюсь, что дождь будет лить только по вечерам».