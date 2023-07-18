Ферстаппен может побить два старых рекорда Шумахера

Макс Ферстаппен уверенно лидирует в чемпионате, и уже не осталось сомнений, что в этом году голландский гонщик Red Bull Racing в третий раз выиграет титул. А по пути может перекрыть пару старых рекордов Михаэля Шумахера, которые держатся уже более двадцати лет – об этом напомнил швейцарский таблоид Blick.

Об этих рекордах редко вспоминают, и не исключено, что Макс вообще не придаёт значения таким статистическим показателям, но тем не менее, выиграв недавний Гран При Великобритании, он в 11-й раз подряд поднялся на подиум. В своё время столько же подиумов подряд было у Себастьяна Феттеля, но есть три гонщика, у кого их больше.

Это Фернандо Алонсо – 15, Льюис Хэмилтон – 16, а рекорд с 2002 года принадлежит Михаэлю Шумахеру: 13 октября он, выступая за Ferrari, выиграл Гран При Японии в Сузуке, и это был его 19-й подряд финиш в первой тройке.

Рекорд до сих пор не побит, но достаточно высока вероятность, что в этом году он может пасть, если учесть сценарий, по которому развиваются события на трассах чемпионата.

Последний раз, когда Ферстаппену не удалось подняться на подиум, пришёлся на прошлогодний Гран При Бразилии, где он финишировал 6-м.

В случае с семикратным чемпионом мира рекордная серия подиумов продолжалась с Гран При США 2001 года до финального этапа чемпионата следующего сезона, но в 20-й раз подряд Михаэлю финишировать в первой тройке не удалось: в Австралии в марте 2003-го он занял 4-е место.

Ту гонку в Мельбурне выиграл Дэвид Култхард на McLaren, вторым был Хуан-Пабло Монтойя, выступавший за Williams, а третьим финишировал Кими Райкконен, 23-летний напарник шотландца. Финн увидел клетчатый флаг всего на 0,29 секунды раньше Шумахера.

Их противостояние тогда продолжалось до самого конца сезона 2003 года, и Райкконен стал вице-чемпионом, уступив Шумахеру всего два очка.

Но есть и ещё один рекорд, который принадлежит немецкому гонщику, и его Ферстаппен может повторить уже в Венгрии. С Гран При Италии 2000 года по Гран При Малайзии 2001 года Шумахер шесть гонок подряд выиграл, стартовав с поула. Если Максу на Хунгароринге удастся повторить то, что он с успехом делал начиная с Монако, т.е. побеждал и в квалификации, и в гонке, то это будет уже шестое такое достижение.

Год назад именно он выиграл Гран При Венгрии, но в субботу лучшее время показал и стартовал с поула Джордж Расселл на Mercedes.