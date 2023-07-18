Формула E не будет переходить на слики

В прошлом году было официально подтверждено, что новым эксклюзивным поставщиком резины для команд Формулы E станет корейская компания Hankook. Первый сезон сотрудничества с электрической серией завершается, впереди только гонки сдвоенного финального этапа в Лондоне, поэтому уже можно подводить какие-то итоги.

«Мы совершенно точно можем заверить, что этот первый сезон был очень успешным, – заявил Манфред Зандбихлер, руководитель гоночных программ европейского подразделения Hankook. – Со времени январского этапа в Мексике, с которого начинался сезон, мы проделали большой путь и многому научились.

В 2023 году в Формуле E вообще было много нового, и это не только наши шины. Появились новые команды, гонки проходили на нескольких новых трассах, но самое главное, в этом году дебютировали машины нового поколения GEN3. Эти машины на нашей резине сразу поехали очень быстро – в конечном итоге, главное именно это».

Формула E – пожалуй, единственный чемпионат мира по кольцевым гонкам, где используются универсальные шины с протектором, которые обеспечивают достаточное сцепление как на сухом асфальте, так и в дождь. Эта особенность электрической серии останется и в будущем.

«Такие шины очень эффективно работают как на сухой трассе, так и в условиях мокрой погоды, тогда как на сликах нельзя пилотировать под дождём, – пояснил Зандбихлер. – Формула E – соревнования, цель которых в привлечении внимания к проблемам экологии. Если бы мы поставляли командам электрической серии и слики, и специальную дождевую резину, то это вдвое увеличило бы воздействие на окружающую среду.

Это было бы связано не только с процессом производства шин, но и с логистическими факторами, с необходимостью доставлять больше шин в разные страны мира, где проводятся гонки, и обеспечивать их хранение.

Сотрудничество с Формулой E имеет фундаментальное значение для компании, поскольку наша корпоративная идеология нацелена на то, чтобы Hankook стал ведущим брендом в сфере электрического транспорта. И в тоже время наша цель – внести заметный вклад в успех этого чемпионата».