Квалификация в Венгрии пройдёт в обновлённом формате

На трассу Хунгароринг, которая в этот уик-энд примет Гран При Венгрии, шинники из Pirelli привезут самую мягкую тройку составов – С3, С4 и С5, а квалификация пройдёт в обновлённом формате.

В первой сессии квалификации гонщики смогут выезжать только на составе Hard, во второй – только на Medium, а в третьей – только на Soft. Это позволит сократить количество комплектов, которые шинники привозят на этап каждому гонщику, до одиннадцати вместо привычных тринадцати, сделав шаг в сторону большей экологичности и снижения затрат.

Суммарно на квалификацию и гонку каждый гонщик получит семь составов сликов. По меньшей мере, один состав Hard и один состав Medium необходимо сохранить для Гран При. Что касается оставшихся четырёх составов, то по одному комплекту придётся вернуть после первой и второй тренировок, и два комплекта – после третьей сессии свободных заездов.

Число комплектов промежуточных и дождевых шин на этапе в Венгрии останется неизменным – четыре и три соответственно.

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «Гран При Венгрии – классический летний этап Формулы 1. Температура воздуха и трассы обычно очень высокие, что является главной особенностью этого уик-энда. В результате гонщиков, машины и шины ждёт серьёзное испытание, не в последнюю очередь из-за того, что на извилистой трассе ни у кого нет возможности перевести дыхание.

На трассе есть довольно длинная главная прямая, в конце которой единственная реальная возможность для обгонов на торможении перед первым правым поворотом. Из оставшихся тринадцати поворотов – семь правых и шесть левых, а по средней скорости круга в календаре Формулы 1 трасса опережает только Монако, а машины настраиваются на такой же уровень прижимной силы, как и в Монако.

Учитывая большое количество медленных поворотов, эффективность разгона на выходах из них станет одним из ключевых факторов, но при этом высоки риски перегрева шин. Несмотря на то, что трасса стационарная, она используется редко, поэтому состояние асфальта стабильно улучшается по ходу уик-энда по мере того, как траектория покрывается слоем отработанной резины.

Обычно в венгерской гонке всё зависит от стратегии и деградации шин. В этом году мы привезём более мягкую тройку составов, чем в 2022-м. Кроме того, впервые будет опробован альтернативный формат квалификации, когда в первой сессии можно использовать только шины Hard, во второй – Medium, и Soft в финале, если погода окажется сухой. Эти изменения, по крайней мере в теории, должны дать командам больше вариантов стратегии.

Кроме того, альтернативный формат квалификации позволит сэкономить два комплекта резины по сравнению с традиционным. Во второй раз такой формат квалификации будет испробован на Гран При Италии в Монце. После FIA, Формула 1 и команды решат, использовать его в следующем сезоне или нет».