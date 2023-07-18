Ландо Норрис: Хунгароринг — сложная и интересная трасса

После успешного выступления в Сильверстоуне в McLaren с оптимизмом ждут венгерского уик-энда…

Ландо Норрис: «Впереди Венгрия, где стартует последняя серия сдвоенных этапов перел летним перерывом. Приятно подняться на подиум в Сильверстоуне, мы будем упорно работать, чтобы и дальше результаты оставались высокими.

На прошлой неделе я побывал на базе команды, вместе с инженерами готовился к Венгрии. С нетерпением жду возможности оценить нашу скорость на предстоящем этапе. Хунгароринг – сложная и интересная трасса, а Будапешт – замечательный город, я очень жду этого этапа»

Оскар Пиастри: «Я доволен нашим выступлением в Великобритании. Доработка машины позволила добиться прогресса, мы собрали много данных для работы над следующей гонкой.

На прошлой неделе я работал на симуляторе на нашей базе, готовился, перенимал опыт, чтобы убедиться, что мы сделаем следующий шаг.

С нетерпением жду возвращения на Хунгароринг. Некоторые участки этой трассы довольно сложные, но нам нравится решать сложные задачи. Надеюсь, в Будапеште я снова добьюсь хороших результатов».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После успешного Гран При Великобритании мы с радостью отправляемся в Венгрию, где постараемся сохранить набранный темп и продолжить наш путь к достижению максимальной эффективности MCL60.

Трасса в Будапеште – совсем другая, чем в Сильверстоуне. Там много медленных поворотов. Она станет новым испытанием для обновленной MCL60. Мы твёрдо стоит на земле, но надеемся на результативный уик-энд».