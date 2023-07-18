Магнуссен: У меня нет каких-то конкретных ожиданий

В Haas F1 готовятся к Гран При Венгрии, и Кевин Магнуссен надеется выступить конкурентоспособно, однако подчеркнул, что каких-то конкретных ожиданий у него нет, в том числе потому, что команда продолжает разбираться с причинами проблем, мешающих ей по воскресеньям.

Вопрос: Венгерский этап чемпионата – это и красоты Будапешта, и наэлектризованная атмосфера автодрома Хунгароринг, где трасса по конфигурации напоминает картодром. Вам нравится выступать в Венгрии?

Кевин Магнуссен: Думаю, Гран При Венгрии всегда проходит интересно. Трасса там узкая и извилистая, поэтому обгонять непросто, но это повышает значение квалификации, поэтому по субботам события на Хунгароринге всегда развиваются по захватывающему сценарию.

Обычно это последняя гонка перед летним перерывом, и его мы тоже с нетерпением ждём, но в этом году будет по-другому. Я готовлюсь к предстоящей гонке и надеюсь, что мы сможем выступить конкурентоспособно.

Вопрос: Считается, что Хунгароринг требует настраивать машины на высокий уровень прижимной силы, как и трасса в Монако. Гюнтер Штайнер подчеркнул, что вы с Нико Хюлкенбергом должны сыграть важную роль, помогая команде разобраться с недостатками машины VF-23. Вероятно, если команда рассчитывает на вас, это способствует эффективной совместной работе, направленной на повышение результатов?

Кевин Магнуссен: Полагаю, вполне очевидно, что есть определённые сложности, мешающие нам по воскресеньям. В квалификациях, когда надо проехать один быстрый круг с небольшой топливной нагрузкой, мы часто способны показывать неплохие результаты, но в гонках картина меняется.

Мы упорно трудимся, стремясь общими усилиями найти причины этих проблем и предложить какие-то решения. Поскольку в команде работает немало талантливых специалистов, я уверен, что мы сможем со всем разобраться.

Вопрос: Команда готовится к третьму из четырёх июльских Гран При. Вам, как гонщику, вероятно, нравится, когда они следуют подряд, ведь это позволяет войти в нужный ритм?

Кевин Магнуссен: Европейская стадия сезона всегда отличается плотным графиком, но многое упрощает тот факт, что перелёты короткие, всё происходит в одном часовом поясе, и между гонками у меня есть возможность бывать дома, даже когда этапы проходят встык.

Всё-таки мне такой график нравится, к тому же, европейские трассы мы отлично знаем, большинство гонщиков выступали там ещё в молодёжных сериях.

Пока у меня нет каких-то конкретных ожиданий, связанных с двумя предстоящими гонками. Я просто постараюсь выступить там как можно лучше.