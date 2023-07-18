Пиастри не верил, что McLaren сможет заметно прибавить

Гран При Великобритании был лишь десятой гонкой Оскара Пиастри в Формуле 1, и в ней он финишировал 4-м, хотя до этого его лучшим результатом было 8-е место в Австралии. На остальных трассах гонщик McLaren оказывался за пределами призовой десятки и только в Монако был десятым.

По его словам, он уже не верил, что команде удастся повысить скорость машины, однако, получив в Сильверстоуне модернизированную MCL60, сначала показал 3-й результат в квалификации, а в гонке, хотя две трети дистанции проехал в первой тройке, всё-таки не смог подняться на подиум, поскольку автомобиль безопасности появился на трассе в неудачный для него момент.

Когда Пиастри спросили, верил ли он в вероятность столь резкого роста результатов, австралиец ответил отрицательно.

«Нет, конечно, нет. В начале года мы выступали очень нестабильно, результаты сильно зависели от конфигурации трассы, характеристик асфальтового покрытия и прочих факторов, – сказал Оскар. – Теперь же благодаря этому комплексу обновлений нам удалось заметно прибавить на одном быстром круге, но однозначно, больше всего воодушевляет, что мы здорово прибавили в воскресенье.

Даже когда машина была в прежней конфигурации, если условия складывались подходящим образом, она позволяла показывать отличные скорости в квалификации, но по воскресеньям мы всегда откатывались назад.

В Сильверстоуне же мы были быстры и в воскресенье, и в субботу, и это очень здорово, поэтому надо в полной мере поблагодарить команду за то, что ей удалось модернизировать машину и переломить ход сезона.

Я уверен, нас ещё ждут трассы, на которых не исключены некоторые проблемы, но надеюсь, это лишь будет означать, что нам будет непросто сражаться с Mercedes и Ferrari, а не бороться за то, чтобы не оказаться на последних позициях, как это иногда бывало по ходу сезона».

Третья часть комплекса обновлений будет представлена McLaren в Венгрии, и Пиастри надеется, что и на этой трассе они с Ландо Норрисом смогут претендовать на хороший результат, хотя Хунгароринг по конфигурации очень отличается от Red Bull Ring и Сильверстоуна.

«Вероятно, мы немного волновались, что результат Ландо в Австрии был разовым достижением, и что в Сильверстоуне мы будем несколько медленнее, – продолжил австралиец. – Однако там мы поехали ещё быстрее, и это было здорово. Британская трасса со всеми её скоростными поворотами вполне подошла нашей машине. В Будапеште есть немало среднескоростных поворотов, так что посмотрим, как мы будем с ними справляться, но уже на двух этапах подряд мы доказали, что дело не только в везении.

Не знаю, будет ли в Венгрии наша машина второй по скорости, но мы однозначно постараемся подняться на высокие позиции и ставим перед собой именно такую цель».