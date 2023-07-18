Сафнауэр: В Спа мы должны заметно прибавить

Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1, готов признать, что его удивляет стремительный прогресс McLaren, но заводская команда концерна Renault готовит обновления машины, которые представит в Венгрии и Бельгии, и есть надежда, что они тоже позволят прибавить.

Для сравнения: в Сильверстоуне Ландо Норрис занял 2-е место, Оскар Пиастри – 4-е, а для гонщиков Alpine Гран При Великобритании закончился двойным сходом.

«На последних двух этапах McLaren выступила намного сильнее, и это нас удивило, – сказал Сафнауэр. – Но это связано с целым сочетанием факторов, о чём лучше спрашивать эту команду, хотя думаю, что они скажут то же самое».

Успешное выступление в Сильверстоуне позволило McLaren опередить Alpine в Кубке конструкторов, и Сафнауэр подчеркнул, что задача его команды – как можно скорее исправить ситуацию: «В прошлом году мы были в похожем положении, за исключением того, что в течение всего сезона Aston Martin оставалась позади. Мы должны всё тщательно проанализировать, но Alpine всё-таки уже ближе к Mercedes и Ferrari, при том что отставание от Red Bull остаётся примерно на прежнем уровне.

Однако Aston Martin опередила и нас, и некоторые другие команды. Теперь мы оказались на 6-й строчке, что нас не устраивает, поэтому нужно начинать зарабатывать очки. Но в этом году наши технические новинки работают достаточно эффективно, и очередной значительный комплекс обновлений будет готов ещё до летнего перерыва.

Надеюсь, он тоже будет нормально работать, я очень на это рассчитываю, ведь всё это влияет на уровень относительной конкурентоспособности. В Венгрию мы тоже привезём ряд новинок, но не столь больших. Но к Спа мы готовим модернизированное днище, и когда всё будет собрано воедино, мы должны заметно прибавить».