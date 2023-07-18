Тото Вольфф: Мы хотим дать бой соперникам

Перед началом уик-энда на Хунгароринге руководитель команды Mercedes Тото Вольфф с оптимизмом говорил о предстоящем этапе…

Тото Вольфф: «Мы с нетерпением ждём Венгрии – первого из двух этапов перед летним перерывом. Начало сезона получилось для нас не вполне удачным, но есть и несколько положительных моментов.

В Сильверстоуне мы обошли ближайших соперников, хорошо провели гонку, поднялись на подиум и увеличили отрыв от соперников на втором месте в Кубке конструкторов. Но расстановка сил сейчас меняется каждый уик-энд. Нужно повышать эффективность машины, чтобы сократить отставание и бороться за победы.

Некоторые команды добились большего прогресса, включившись в борьбу с нами, особенно это касается McLaren. Но это вселяет уверенность в том, что и мы сможем добиться успеха. Мы с удовольствием принимаем этот вызов и готовы двигаться дальше.

Хунгароринг – сложная трасса, совсем другая, чем Сильверстоун – интересно, как сработают наши новинки в медленных поворотах. У нас хорошие воспоминания о прошлогодней гонке в Венгрии, когда Джордж впервые завоевал поул в Формуле 1, а команда – двойной подиум. В этой гонке нас ждёт и десятая годовщина первой победы Льюиса.

Надеюсь, в этот раз мы вновь добьёмся хорошего результата. Мы хотим развить позитивный импульс, полученный в Сильверстоуне, и дать бой нашим соперникам».