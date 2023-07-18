В Red Bull рассчитывают отыграть 0,2 секунды в Венгрии

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес выиграли все прошедшие гонки этого сезона, но команда не намерена останавливаться на достигнутом.

После победы в Сильверстоуне Макс Ферстаппен говорил о необходимости улучшить машину во многих областях, в том числе повысить эффективность RB19 в «медленных, среднескоростных и быстрых поворотах». Учитывая преимущество команды над соперниками, слова действующего чемпиона мира можно было принять за шутку, но Макс говорил на полном серьёзе и анонсировал появление технических новинок на следующем этапе в Венгрии.

Как удалось выяснить немецкому Auto Motor und Sport, в Будапеште машина Red Bull Racing получит видимые обновления аэродинамического обвеса и боковых понтонов. По оценкам инженеров команды, новинки должны позволить отыграть порядка 0,2 секунды на круге.

Издание добавляет, что в Red Bull Racing планируют дорабатывать машину и после летнего перерыва, поскольку в 2024-м регламент практически не изменится, и многие технические решения, представленные в конце 2023-го, можно использовать в машине следующего сезона.