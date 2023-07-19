Фернандо Алонсо: Надеюсь, у нас будет повод для праздника

На прошлом этапе в Сильверстоуне команда Aston Martin заработала всего шесть очков, что стало худшим результатом в сезоне. Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл рассчитывают на более успешное выступление в этот уик-энд в Венгрии.

Фернандо Алонсо: «Думаю, мы добились максимума во время сложного уик-энда в Сильверстоуне. Было здорово выступить перед британскими болельщиками и провести время на новой базе.

Сейчас всё наше внимание направлено на гонку в Будапеште. У меня много приятных воспоминаний о выступлениях на Хунгароринге. На этой трассе я одержал свою первую победу в Формуле 1 в 2003-м – ровно 20 лет назад. Кроме того, обычно на этой трассе я отмечаю день рождения. Немного странно в этом году отмечать его в Бельгии, но я надеюсь, что у нас будет повод для праздника и в этот уик-энд.

Обгонять в Венгрии непросто, но иногда благодаря погоде случаются непредсказуемые гонки. Мы должны быть готовы использовать любую возможность заработать как можно больше очков».

Лэнс Стролл: «Хунгароринг – очень техничная трасса с большим количеством поворотов. Сложности, с которыми здесь сталкиваются гонщики и машины, сильно отличаются от Сильверстоуна. Стилистически Хунгароринг больше похож на картинговую трассу с последовательными узкими поворотами и всего одной полноценной прямой. Мы надеемся, что такие особенности гоночного кольца подойдут нашей машине AMR23.

Обгонять будет сложно, так что мы постараемся найти хороший ритм в тренировках, чтобы добиться высокого результата в квалификации.

Будапешт – красивый город, а болельщики всегда создают невероятную атмосферу, так что я с нетерпением жду гонку».