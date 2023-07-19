Франц Тост назвал причину увольнения де Вриза

Ник де Вриз успел провести за AlphaTauri всего десять гонок, после чего был уволен из команды из-за отсутствия результатов. Руководитель AlphaTauri Франц Тост признал, что голландский гонщик не был готов к выступлениям в Формуле 1.

«Я очень сочувствую Нику, – приводит слова Франца Тоста венгерское издание Formula.hu. – Поверьте мне, это было очень и очень сложное решение, поскольку Ник фантастический человек. Он выиграл титул в Формуле 2 и стал чемпионом мира Формулы Е.

Должен сказать, что за последние годы Формула 1 кардинально изменилась. Это означает, что когда юный гонщик приходит в Формулу 1, то он должен быть очень хорошо профессионально подготовлен.

Что я имею в виду? До прихода в Формулу 1 гонщик должен проехать около пяти тысяч километров или около того на частных тестах. В начале сезона мы организовали несколько тестов для Ника, но их оказалось недостаточно.

В начале года Нику пришлось выступать на многих трассах, которые он не знал – в Саудовской Аравии, в Майами, в Мельбурне. В Баку уик-энд проходит в формате со спринтом, и в его распоряжении была всего одна тренировка, в которой нужно было подготовиться к квалификации. В таких условиях дебютанту очень сложно показать хороший результат. В Формуле 1 сейчас очень высокая конкуренция, и в чемпионате нет ни одного гонщика, который не заслуживает своего места.

При принятии решения [об увольнении де Вриза] мы принимали во внимание, что ждёт команду во второй половине сезона. Ник не знает многих трасс, на которых нам предстоит выступать после летнего перерыва, что является очень серьёзным недостатком. Даниэль Риккардо все эти трассы знает, поэтому мы решили пригласить его».