Хорнер: Цель Риккардо – перейти в Red Bull в 2025-м

Кристиан Хорнер признал, что Даниэль Риккардо воспринимает возвращение в Формулу 1 через AlphaTauri как оптимальный сценарий, который позволит ему в 2025-м претендовать на место в Red Bull Racing. При этом руководитель команды из Милтон-Кинса подчеркнул, что пока у них нет планов продолжить сотрудничество с австралийцем после 2023 года.

«У нас нет каких-то мыслей или ожиданий, связанных с более отдалённой перспективой. Мы отдали его в аренду AlphaTauri до конца года, – рассказал Хорнер, принимая участие в очередном выпуске подкаста F1 Nation. – Разумеется, в следующем году нашими гонщиками останутся Макс Ферстаппен и Серхио Перес, но если у вас в резерве есть талантливый пилот, это всегда хорошо.

Думаю, Даниэль воспринимает AlphaTauri как переходную ступень, которая позволит ему в 2025-м перейти в Red Bull. Это его заветная цель. Он считает, что выступления в составе AlphaTauri – наилучший способ заявить о своих намерениях с расчётом на 2025 год. Даниэль готов сделать шаг назад, чтобы потом попытаться сделать два шага вперёд».

При этом Хорнер также подчеркнул, что команда продолжает верить в Серхио Переса и готова оказать ему полную поддержку.

«Отчасти его неудачи связаны с невезением, отчасти Серхио был сам виноват, – продолжил он. – Мы просто пытаемся ему помочь преодолеть этот период. Он по-прежнему занимает второе место в личном зачёте, он выиграл два Гран При из десяти, уже состоявшихся в этом году, и начал сезон в отличной форме. Мы просто хотим ему помочь восстановить эту форму».

Хорнер не раз говорил, что решение заменить Ника де Вриза на Риккардо было принято после того, как австралиец произвёл отличное впечатление во время недавних тестов Pirelli в Сильверстоуне. Поделившись новыми подробностями, он вспомнил события 10-летней давности: в Red Bull тогда решили подписать контракт с Даниэлем, проанализировав его работу на тестах.

«Мы искали гонщика, который смог бы заменить в составе команды Марка Уэббера, и тогда одним из фаворитов был Кими Райкконен, – напомнил Хорнер. – А на недавних тестах в Сильверстоуне меня больше всего впечатлило вот что: мы понимали, что Даниэль не садился за руль машины Формулы 1 уже семь месяцев, однако уже через три или четыре круга он показал время, которое было хуже результатов наших гонщиков меньше чем на секунду.

По ходу его первого полноценного заезда на сравнимых шинах мы видели, что он пилотирует всё увереннее, а затем Даниэль показал время, которое позволило бы ему стартовать в Сильверстоуне из первого ряда. Это был примерно его седьмой круг в тот день, что произвело на нас сильное впечатление. Было радостно видеть, что он по-прежнему может работать на столь высоком уровне.

Когда я ему сказал, что с таким результатом он мог бы стартовать из первого ряда, то надо было видеть, с каким облегчением он это воспринял. Можно сказать, что с его плеч свалился тяжёлый груз, когда он почувствовал, что по-прежнему в состоянии показывать высокие скорости.

Его длинные серии кругов тоже были очень хороши, и работа, которую он выполнил для Pirelli, была абсолютно на уровне. Мы увидели прежнего Даниэля».