Хорнер: В конце прошлого года Риккардо был сломлен

В этот уик-энд Даниэль Риккардо вернётся в Формулу 1, выйдя на старт Гран При Венгрии за рулём AlphaTauri. Накануне этапа Кристиан Хорнер рассказал, как в прошлом году решил вернуть австралийского гонщика в Red Bull Racing.

Кристиан Хорнер: «Всё началось в прошлом году в гостиничном номере в Мехико. У меня состоялась встреча с Даниэлем – было очевидно, что его варианты на 2023-й ограничены, поэтому он выглядел довольно сломленным.

Тогда я ему предложил вернуться в Red Bull Racing на 12 месяцев, но не за руль, а помочь нам в работе на симуляторе и поучаствовать в шинных тестах. Так он смог бы вернуть свою страсть к спорту, поскольку было очевидно, что он уже перестал получать удовольствие от происходящего. Честно говоря, в последние несколько лет я не узнавал того Даниэля, к которому мы привыкли. Так всё и началось.

Через несколько дней после гонки в Абу-Даби он приехал к нам поработать на симуляторе, и это была катастрофа. Даниэль перенял все плохие привычки, которые только можно представить. Он начал работать со своим прошлым гоночным инженером [Саймоном Ренни], и постепенно избавился от этих привычек. Даниэль прибавлял с каждой сессией, а его уверенность постепенно росла. Он стал показывать такой же темп, как и наши основные гонщики.

Изначальный план состоял в том, чтобы посадить Даниэля за руль на тестах в Сильверстоуне. Кроме того, мы активно привлекали его к маркетинговой активности, но на тестах он произвёл потрясающее впечатление».