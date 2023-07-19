Ник де Вриз прокомментировал увольнение из AlphaTauri

На прошлой неделе в AlphaTauri приняли решение прекратить сотрудничество с Ником де Вризом и пригласить на его место Даниэля Риккардо. Сегодня голландский гонщик прокомментировал своё увольнение из команды.

«Небольшое сообщение от меня, – написал Ник де Вриз в социальных сетях. – После последних событий я решил какое-то время не пользоваться социальными сетями, и продолжу это делать.

Я хочу поблагодарить Red Bull и Scuderia AlphaTauri за возможность воплотить мечту в жизнь. Конечно, обидно, что шанс в Формуле 1, о котором я так долго мечтал, преждевременно завершился, но жизнь – это не точка назначения, а путешествие, поэтому иногда попадаются плохие дороги на пути к цели.

Я благодарен за наши привилегированные жизни и горжусь тем путешествием, которое совершаю вместе с семьей. Это просто ещё один опыт, и мы идём вперёд к следующей главе.

Спасибо всем за добрые и приободряющие сообщения, которые я получил на прошлой неделе. Было очень приятно чувствовать вашу поддержку.

P.S. Мне присылали ссылки на интересные заметки в прессе со словами, которые я якобы сказал на прошлой неделе. Хочу прояснить: я не общался с прессой и в дальнейшем продолжу приятно проводить время. Желаю всем хорошего лета».