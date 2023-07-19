Перес: В Венгрии я должен прибавить в квалификации

На Гран При Венгрии Red Bull Racing привезёт технические новинки. Гонщики команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес рассчитывают, что они помогут продолжить успешную серию и одержать одиннадцатую победу в сезоне.

Макс Ферстаппен: «Гонка в Венгрии обычно получается интересной. В прошлом году было непросто принять верные решения относительно выбора шин из-за надвигающегося дождя и низкой температуры, но команда сохранила спокойствие и всё сделала верно.

В этот уик-энду нас будет несколько новинок. Я надеюсь, что они сработают в соответствии с ожиданиями и позволят прибавить в предстоящих гонках. Посмотрим, в какой форме мы окажемся на трассе, где много медленных поворотов, и машину нужно настраивать на низкую прижимную силу.

В Венгрии потрясающая для пилотирования и очень техничная трасса. Это один из тех автодромов, визит на который я с нетерпением жду».

Серхио Перес: «Гонка в Венгрии очень важна для меня, поскольку я хочу весь уик-энд провести на конкурентоспособном уровне. Я знаю, что в этом году несколько раз откатывался назад в квалификациях, поэтому в этот раз моя задача в том, чтобы успешно провести субботу, ведь темп нашей потрясающей машины позволяет подниматься на подиум каждый уик-энд. Я приезжал на базу в Милтон-Кинс и много работал с командой, чтобы прибавить.

Прошлый уик-энд я провёл за рулём машины Формулы 1! Я отлично повеселился в Мадриде во время демо-заездов, продемонстрировав возможности Red Bull на столичных улицах. Мне нравится, что команда постоянно продвигает автоспорт для новой аудитории по всему миру».