Себастьян Феттель: Пока хочу сохранить свободу

В минувший уик-энд Себастьян Феттель был специальным гостем Фестиваля скорости в Гудвуде и пилотировал там исторические машины из своей коллекции – чемпионскую Williams FW14B Найджела Мэнселла и McLaren MP4/8, на которой в 1993 году выступал Айртон Сенна.

Себастьян никогда не брал на гонки своих детей, но в Гудвуд приехал со всей семьёй, с супругой Ханной, двумя дочерьми и 3-летним сыном.

Теперь четырёхкратного чемпиона мира больше всего волнуют проблемы экологии, и в Гудвуде он тоже выполнял специальную миссию: его машины были заправлены современным синтетическим топливом, не оставляющим углеродного следа.

«Мир меняется, хотя по-прежнему есть люди, которые не хотят этого замечать, и я полагаю, что наша общая задача – пытаться что-то сделать ради сохранения окружающей среды, – поделился Феттель в интервью Gazzetta dello Sport. – Вспомните, что произошло в Имоле, где из-за проливных дождей пришлось отменить Гран При, а в Монреале проведению гонки угрожал дым от лесных пожаров – в Канаде выгорели целые леса.

Больше нельзя делать вид, что ничего не происходит. Всё это касается и автоспорта, ведь я остаюсь его поклонником, и мне бы не хотелось, чтобы наступило время, когда гонки просто перестанут проводить. Работа по производству синтетического топлива только начинается, но уже сейчас оно создаётся в специальных лабораториях, а не добывается из недр земли. И Формула 1 должна тоже принимать активное участие в этих процессах.

Я был на Гран При Монако, там у меня состоялась беседа со Стефано Доменикали, президентом Формулы 1, и я поделился с ним кое-какими идеями. Чемпионат мира несёт большую ответственность в этом плане, в том числе и потому, что он привлекает огромное внимание».

Когда Феттеля спросили, поступают ли ему предложения подключиться к тому или иному проекту, он ответил: «Предложений много, причём самых разных. Но я пока хочу сохранить свободу, чтобы заниматься теми вещами, которые мне нравятся, проводить больше времени с детьми и понять собственные настроения, чем я хочу заниматься в будущем.

Вместе с семьёй мы уже совершили несколько путешествий на даче на колёсах, и мне бы хотелось как можно дольше этим наслаждаться. Впрочем, я уже понимаю: настанет день, когда мне захочется принять новый вызов. Но пока я всем доволен, и у меня нет никакой ностальгии по Формуле 1.

Я смотрю не все гонки, иногда мне достаточно посмотреть подборку наиболее ярких моментов, и меня не удивляет, что чаще всего побеждает Макс Ферстаппен – в Red Bull справляются с делом лучше всех. Команда и Макс демонстрируют завидную стабильность, а добиться этого очень непросто. Он практически не допускает ошибок, но у каждой эпохи свои герои.

Когда-то я выигрывал большинство гонок, до этого в чемпионате доминировал Михаэль Шумахер, после – Льюис Хэмилтон… Не исключено, что Red Bull удастся выиграть все гонки в этом сезоне. Пока ближе всего к этому в 1988-м была команда McLaren, возможно, у Mercedes в недавнем прошлом тоже были шансы. Впрочем, всегда есть множество переменных, могут возникать технические проблемы, кто-то может допустить ошибку, аварии тоже происходят. Но если вы неизменно лидируете, то, разумеется, вы в большей степени контролируете всё, что происходит по ходу гонки».

Также Себастьян сказал несколько слов о ситуации команды Ferrari, за которую выступал с 2015-го по 2020 гг.: «Поскольку я остаюсь болельщиком Скудерии, то сильно за неё переживаю, когда вижу, что она не в состоянии бороться за высокие позиции. Надеюсь, вскоре в Маранелло найдут способ это исправить, хотя это очень трудная задача».