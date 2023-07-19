Сезон Russian Endurance Challenge стартует 24 июля

24 июля на автодроме Moscow Raceway будет дан старт первого этапа национального четырехчасового марафона гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC).

В участии в соревновании заявлены известные российские гонщики: Виталий Петров, Сергей Сироткин, Михаил Алёшин, Виктор Шайтар, Константин Терещенко, Алексей Дудукало, Алексей Басов и другие. Заявлен также многократный победитель и призер 24-часовых международных гонок на выносливость Габриэле Пьяна.

Соревнования пройдут в один день. Гонка стартует в 18:30 и финиширует в 22:30 по местному времени. Таким образом, почти час пилоты будут бороться за лидерство в тёмное время суток при свете фар.

По регламенту к гонке могут быть допущены практически все автомобили российского кольцевого автоспорта, кроме формул. В экипаже предусмотрено участие от двух до четырёх пилотов, каждый из которых может провести за рулем непрерывно не менее 45 минут, а суммарно – не более двух часов. В ходе гонки производится дозаправка и смена шин.

За несколько дней до старта заявку на участие подали уже более двадцати экипажей и около пятидесяти пилотов, в том числе девушки (Татьяна Добрынина, Арина Суханова, Ольга Зинченко). Борьба состоится как за лидерство в классах, так и в абсолютном зачёте. Заявки на участие продолжают поступать – они принимаются вплоть до утра дня соревнований 24 июля.

Гонка пройдет по конфигурации трассы «Гран При 9» – официальная конфигурация DTM, длина которой составляет 3931 метр. Старт будет дан с хода: машины со стартовой решетки отправятся на прогревочный круг за автомобилем безопасности, который под конец круга покинет трассу, а участники продолжат движение, начиная бороться за позиции по сигналу светофора.

В рамках первого этапа российской серии гонок на выносливость будет разыгран Чемпионат Москвы, который даст спортсменам из московского региона возможность получать разряды и звания по автомобильному спорту.

Игорь Ермилин, генеральный организатор REC: «Гонки на выносливость – сложное соревнование, требующее от команд максимального профессионализма, а от пилотов исключительного мастерства, физического здоровья и ментальной выносливости.

В гонках на выносливость для победы нужно принять во внимание многое: время каждого пилота на трассе, заезды в боксы, смену шин, локальный прогноз погоды, скорость. Большое значение имеет математический расчёт: самый быстрый в таком соревновании – не обязательно лидер.

В REC этого года можно будет увидеть топовые команды и эксклюзивные автомобили. Прежде всего, это дебют в гонке двух спортпрототипов российского производства BR03 от команды BR Engineering. В этом сезоне они будут соревноваться между собой и за абсолютный результат в гонке. Также на старт соревнований впервые выйдет российский спорткар Mаrussia GT – он будет участвовать только в абсолютном зачете.

Обещаю, что в сезоне 2022 года зрители увидят ещё больше интересных машин и известных имён».

Посмотреть гонки можно на автодроме Moscow Raceway (вход для зрителей свободный) или прямую трансляцию на канале ТВ Старт и на официальном канале Russian Endurance Challenge. Календарь 2022 года включает четыре этапа: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.