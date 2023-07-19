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Автоспорт

Сезон Russian Endurance Challenge стартует 24 июля

Сезон Russian Endurance Challenge стартует 24 июля

24 июля на автодроме Moscow Raceway будет дан старт первого этапа национального четырехчасового марафона гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC).

В участии в соревновании заявлены известные российские гонщики: Виталий Петров, Сергей Сироткин, Михаил Алёшин, Виктор Шайтар, Константин Терещенко, Алексей Дудукало, Алексей Басов и другие. Заявлен также многократный победитель и призер 24-часовых международных гонок на выносливость Габриэле Пьяна.

Соревнования пройдут в один день. Гонка стартует в 18:30 и финиширует в 22:30 по местному времени. Таким образом, почти час пилоты будут бороться за лидерство в тёмное время суток при свете фар.

По регламенту к гонке могут быть допущены практически все автомобили российского кольцевого автоспорта, кроме формул. В экипаже предусмотрено участие от двух до четырёх пилотов, каждый из которых может провести за рулем непрерывно не менее 45 минут, а суммарно – не более двух часов. В ходе гонки производится дозаправка и смена шин.

За несколько дней до старта заявку на участие подали уже более двадцати экипажей и около пятидесяти пилотов, в том числе девушки (Татьяна Добрынина, Арина Суханова, Ольга Зинченко). Борьба состоится как за лидерство в классах, так и в абсолютном зачёте. Заявки на участие продолжают поступать – они принимаются вплоть до утра дня соревнований 24 июля.

Гонка пройдет по конфигурации трассы «Гран При 9» – официальная конфигурация DTM, длина которой составляет 3931 метр. Старт будет дан с хода: машины со стартовой решетки отправятся на прогревочный круг за автомобилем безопасности, который под конец круга покинет трассу, а участники продолжат движение, начиная бороться за позиции по сигналу светофора.

В рамках первого этапа российской серии гонок на выносливость будет разыгран Чемпионат Москвы, который даст спортсменам из московского региона возможность получать разряды и звания по автомобильному спорту.

Игорь Ермилин, генеральный организатор REC: «Гонки на выносливость – сложное соревнование, требующее от команд максимального профессионализма, а от пилотов исключительного мастерства, физического здоровья и ментальной выносливости.

В гонках на выносливость для победы нужно принять во внимание многое: время каждого пилота на трассе, заезды в боксы, смену шин, локальный прогноз погоды, скорость. Большое значение имеет математический расчёт: самый быстрый в таком соревновании – не обязательно лидер.

В REC этого года можно будет увидеть топовые команды и эксклюзивные автомобили. Прежде всего, это дебют в гонке двух спортпрототипов российского производства BR03 от команды BR Engineering. В этом сезоне они будут соревноваться между собой и за абсолютный результат в гонке. Также на старт соревнований впервые выйдет российский спорткар Mаrussia GT – он будет участвовать только в абсолютном зачете.

Обещаю, что в сезоне 2022 года зрители увидят ещё больше интересных машин и известных имён».

Посмотреть гонки можно на автодроме Moscow Raceway (вход для зрителей свободный) или прямую трансляцию на канале ТВ Старт и на официальном канале Russian Endurance Challenge. Календарь 2022 года включает четыре этапа: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Источник:www.f1news.ru

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