В Ferrari с оптимизмом ждут Гран При Венгрии

Команда Ferrari неудачно выступила на прошлом этапе в Сильверстоуне, заработав только три очка. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр считает, что в Венгрии результат будет выше.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы отправляемся в Будапешт и полны решимости добиться дальнейшего прогресса, который начался с внедрения некоторых технических новинок SF-23. В Канаде и Австрии были явные признаки прогресса, и даже в Сильверстоуне мы увидели восходящий тренд.

Мы уверены, что машина позволит Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу проявить свои лучшие качества на трассе Хунгароринг. Им обоим нравится трасса, и они хорошо подготовились к этому уик-энду, уделяя особое внимание квалификации, которая всегда важна на этой узкой трассе.

В Венгрии команды впервые опробуют новый формат квалификации, который подразумевает, что в каждой сессии можно использовать определённый состав. Это станет дополнительной переменной, принимая во внимание плотность борьбы большинства команд. Мы рассчитываем побороться вблизи лидеров в субботу и воскресенье».

Джок Клиа, главный гоночный инженер: «С целью повышения эффективности работы с шинами и сокращение количества комплектов, доступных гонщику на уик-энд, команды получат больше гибкости в работе с шинами в тренировках, но при этом в квалификации их использование будет регламентироваться строже.

Команды смогут использовать один и тот же комплект в разных тренировках – теперь после каждой сессии нужно будет вернуть только один комплект. В квалификации в распоряжении гонщика будет только два комплекта Hard в первой сессии, два Medium – во второй, и два Soft – в третьей. Правила выбора шин на гонку не изменились.

Необходимость использования всех трёх составов в квалификации приведёт к тому, что гонщики будут проезжать больше кругов на более твёрдых шинах в первой и второй частях квалификации с неизбежным ростом трафика».