Вандорн: Де Вриз найдёт работу в других категориях

В своё время Стоффель Вандорн и Ник де Вриз были напарниками в заводской команде Mercedes, выступавшей в Формуле E, причём выступавшей успешно: в 2021 году Ник стал чемпионом электрической серии, а в 2022-м титул выиграл Стоффель.

Прошлый сезон был последним в программе Mercedes в Формуле E, поэтому Вандорн перешёл в DS Penske, но, конечно, сохранил очень тёплые воспоминания о временах сотрудничества с де Вризом и верит в то, что карьера голландца, уволенного из AlphaTauri, продолжится в других сериях.

«К сожалению, в Формуле 1 часто происходит нечто подобное, – заявил в интервью бельгийской радиостанции RTBF Вандорн, вероятно имея в виду и собственный опыт, ведь в 2018-м сотрудничество с ним прекратила команда McLaren. – Всё может складываться либо очень хорошо, либо дела могут идти очень плохо. Думаю, все ожидали от Ника высоких результатов, но машина вообще не позволяла за них бороться, а в такой ситуации очень сложно обратить на себя внимание.

Увы, для него это был крайне тяжёлый период, а кроме того, мы все знаем, как в клане Red Bull делаются дела – с их гонщиками подобные истории происходили уже не раз.

Но всё-таки Ник – отличный парень, и я думаю, что он для себя что-то найдёт в других гоночных категориях».

С 2020 года де Вриз был тест-пилотом, а затем резервным гонщиком команды Mercedes в Формуле 1 и совмещал эту работу с выступлениями в Формуле E, а кроме того, у него весьма богатый опыт гонок на выносливость, поэтому можно не сомневаться, что профессионал такого уровня без работы не останется.