Зайдль: В Ле-Кастелле есть возможности для борьбы

В команде McLaren готовятся к предстоящему Гран При Франции, рассчитывая продолжить череду результативных гонок и надеясь выступить в Ле-Кастелле не хуже, чем в прошлом году.

Ландо Норрис: «Быстро приближается летний перерыв в чемпионате, и для нас важно продолжать показывать хорошие результаты, ведь борьба в середине пелотона обостряется. Неплохо, что в Австрии мы финишировали 7-м и 9-м после трудного начала уик-энда, и здорово, что команда по-прежнему сражается за 4-е место Кубка конструкторов.

Во Франции уик-энд вновь пройдёт по стандартной программе, это даст нам возможность постепенно наращивать скорость по ходу тренировок, чего не было в Австрии, поскольку там в субботу проводился спринт. У нас по-прежнему много работы, но мы продолжим атаковать на трассе, чтобы заработать больше очков, как это было на автодроме Поль-Рикар в прошлом году».

Даниэль Риккардо: «Я уже в предвкушении Гран При Франции в Ле-Кастелле, который пройдёт в этот уик-энд. На этой трассе есть длинные прямые отрезки, а также интересные повороты, например, 11-й, где нас ожидают серьёзные физические нагрузки.

На этой стадии сезона важно стабильно добиваться хороших результатов, и я рад, что в Австрии вернулся в призовую десятку. Мы продолжим упорно трудиться, чтобы наращивать набранный темп, и постараемся во Франции заработать побольше очков, после чего отправимся в Венгрию, ведь эти два этапа разделены лишь недельным интервалом».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Позади первая половина сезона, и после неплохого результата в Австрии, где оба гонщика заработали очки, вся команда напряжённо работает, чтобы череда позитивных выступлений продолжилась во Франции и Венгрии.

В Ле-Кастелле есть возможности для борьбы на трассе, и на прошлогоднем Гран При Франции наша команда добились хороших результатов – Ландо тогда финишировал 5-м, Даниэль – 6-м.

Отличительная черта трассы – длинная прямая Mistral, но там также есть сложные повороты, в том числе 8-й и 9-й, из которых важно хорошо выйти, чтобы потом нормально преодолеть 10-й и 11-й повороты.

Как всегда, команда решительно настроена добиться максимально возможных результатов перед гонкой в Венгрии, после которой наступит летний перерыв».