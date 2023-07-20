Алек Элбон: Здорово, если начальство тобой довольно!

Джеймс Ваулз, руководитель Williams, очень высоко отзывается об Алексе Элбоне, считает его лидером команды и надеется, что гонщик связывает с ней своё будущее. Разумеется, Алексу льстит такая оценка.

Алекс Элбон: «Безусловно, это очень много для меня значит. Всегда приятно слышать такие слова, это само собой, но сейчас всё действительно складывается так, как надо. В Williams очень сплочённый коллектив, команда явно на подъёме, и всегда здорово, если начальство тобой довольно!

Впрочем, не думаю, что Венгрии мы будем так же быстры, как на трёх предыдущих гонках. И всё-таки интересно посмотреть, как наша модернизированная машина будет справляться в этой трассой, требующей более высокого уровня прижимной силы.

Обычно на таких трассах наши дела идут не лучшим образом, но хочется понять, недавние новинки помогут прибавить, или прежние проблемы проявятся вновь. Но ответ на этот вопрос мы получим только со временем, хотя предвижу, что заработать очки в этот уик-энд будет очень трудно».