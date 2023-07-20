Боттас: Для меня гонка в Венгрии почти домашняя

В Alfa Romeo занимают предпоследнее место в Кубке конструкторов, но разница в очках так невелика, что каждая гонка может изменить ситуацию…

Алессандро Алунни Брави, управляющий директор Sauber Group и представитель команды Alfa Romeo: «Мы отправляемся в Венгрию с желанием отыграться после сложных гонок в Шпильберге и Сильверстоуне. Мы ожидали большего от этих Гран При с учетом тех обновлений, что привезли в Великобританию, но внимательно изучили наши последние результаты и поняли, как оптимизировать аэродинамику. Положительным моментом стало улучшение нашего гоночного темпа, что добавляет уверенности перед предстоящей гонкой».

Валттери Боттас: «Хорошо, что у нас было время вернуться к работе после предыдущего этапа, на котором мы не добились результатов, на которые рассчитывали. Мы сосредоточились на подготовке к оставшимся до летнего перерыва гонкам, я поработал на симуляторе, постарался найти что-то, что поможет по ходу уик-энда.

Новинки, которые мы привезли в Сильверстоун, позволили немного прибавить в скорости, хотя мы не реализовали их потенциал в полной мере. В прошлом мне всегда нравилось гоняться на Хунгароринге, для финского гонщика эта гонка – почти домашняя. Мне нравится атмосфера старой трассы. Задача только одна – заработать очки».

Гуаньюй Чжоу: «Каждая новая гонка – это новые возможности. Этапы в Шпильберге и Сильверстоуне были сложными для команды, но они позади, а работа на нашей базе в Хинвиле продолжается.

В последних Гран При наши главные соперники сделали шаг вперед, но я уверен в том, что мы сможем сравняться с ними и вернуться в борьбу».