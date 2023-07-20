Даниэль Риккардо: Я мечтаю вернуться в Red Bull Racing

Даниэль Риккардо несколько раз приезжал на этапы Формулы 1 в этом сезоне, но в Венгрии он впервые вернулся в паддок в качестве действующего гонщика. Австралийцу предстоит пилотировать машину AlphaTauri, которую его напарник Юки Цунода назвал самой медленной в пелотоне.

Ранее Риккардо говорил, что вернётся в Формулу 1, только если получит возможность сесть за руль одной из лучших машин чемпионата, и в четверг в Венгрии Даниэль объяснил, почему согласился на AlphaTauri.

Даниэль Риккардо: «На моё решение повлияло несколько вещей. У меня было достаточно времени, чтобы отдохнуть и вновь начать получать удовольствие от пилотирования – я почувствовал это, работая на симуляторе в этом году. Я хотел сесть за руль настоящей машины, чтобы убедиться, что пилотирование действительно остаётся тем, что мне нравится больше всего.

На тестах я очень быстро набрал скорость, почувствовал себя уверенно. Оценив машину Red Bull на трассе, я понял, что мне нравится пилотировать.

Учитывая события, произошедшие за последние несколько лет, и время, которое я провёл вне гонок, я знал, что мне будет очень сложно вернуться на вершину. Я этого хотел, но при этом понимал, что нужно оставаться реалистом, поскольку возвращение в Red Bull займёт время.

Сейчас мне представился лучший момент для возвращения. Шесть месяцев назад я бы отказался от такого предложения [выступать за AlphaTauri], но сейчас вновь влюбился в Формулу 1, а возвращение в Red Bull вызвало у меня приступ ностальгии. Большую часть карьеры я провёл в этой команде, в том числе и будучи юниором.

Я стал чаще общаться с Хельмутом Марко и почувствовал, что именно в Red Bull моё место, поэтому когда появилась возможность выйти на старт, я подумал: «Отлично, надо попробовать».

Австралийский гонщик не стал скрывать, что хочет однажды вернуться за руль Red Bull Racing: «Это моя мечта, но сейчас нет смысла о ней думать, поскольку предстоит много работы. У меня нет никаких ожиданий, поскольку единственное, что я понял после тестов на прошлой неделе, что хочу вернуться в гонки. Сейчас я хочу жить моментом и не заглядывать далеко в будущее.

Я знаю, что у машины AlphaTauri есть ограничения, но я должен выжать максимум из той техники, что есть в моём распоряжении. Для начала нужно освоиться за рулём, а затем, используя опыт, вести команду вперёд.

Если вы спросите меня, на какой позиции я хочу финишировать в этот уик-энд, то я не смогу ответить. Я просто хочу максимально выложиться и проехать круг, которым буду гордиться».