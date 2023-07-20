Эстебан Окон: Серьёзные новинки у нас будут в Спа

На Гран При Венгрии команда Alpine привезла небольшие новинки, но более серьёзный пакет обновлений готовит к гонке в Спа на следующей неделе. Эстебан Окон надеется, что проделанная инженерами в Энстоуне работа поможет команде в плотной борьбе с соперниками.

Эстебан Окон: «На этот этап мы привезли незначительные обновления машины, но гораздо более серьёзные новинки у нас будут в Спа. Приятно видеть, что команда продолжает много работать, ведь это единственный способ сократить отставание от лидеров.

Благодаря тем новинкам, которые у нас появились в Монако, команда сделала хороший шаг вперёд, и теперь нужно продолжать действовать в том же ключе. Борьба очень плотная – на прошлых этапах мы увидели, как быстро в McLaren сократили отставание, но мы тоже хотим двигаться вперёд. Надеюсь, новинки позволят прибавить».