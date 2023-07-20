Ферстаппен: Я не хотел, чтобы Риккардо ушёл из Red Bull

Даниэль Риккардо был напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing с 2016 по 2018 годы. В четверг в Венгрии действующий чемпион мира заявил, что не имеет ничего против вновь поработать с австралийцем в одной команде.

Макс Ферстаппен: «Здорово, что Даниэль возвращается на стартовую решётку вместе с нашей семьей. С другой стороны, мы с Ником де Вризом хорошие друзья, поэтому грустно, что он шёл. К сожалению, так работает этот мир. Однако я не думаю, что между гонщиками есть какие-либо обиды. Даниэль получил возможность, и я считаю, что после небольшого отдыха он готов вернуться.

На самом деле я никогда не хотел, чтобы он ушёл из команды. Мы с ним отлично ладим, и если Даниэль сейчас хорошо себя проявит, то у него будет возможность вернуться в команду. Вопрос открыт».

Комментируя новинки, которые подготовили инженеры к венгерскому этапу, Макс сказал: «Они хорошо выглядят. Задача обновлений сделать машину быстрее, но если они делают её ещё и красивее, то это здорово. Новинки должны помочь нам прибавить в поворотах.

В этот уик-энд мы точно не будем думать, что можем выиграть двенадцатую гонку подряд, но если нам удастся это сделать, то мы установим новый рекорд. Но гораздо важнее, что мы выиграем».