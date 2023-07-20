FIA отрицает, что ряд команд превысили лимит бюджетов

На днях в нескольких европейских изданиях, пишущих об автоспорте, появились публикации о том, что несколько команд Формулы 1, то ли две, то ли вообще три, якобы уже уличены FIA в нарушении финансового регламента в 2022 году.

Однако британский телеканал Sky Sports связался с федерацией, и там категорично заявили, что сведения, появившиеся в печати, не соответствуют действительности.

«В публикациях допущены искажения фактов, процесс аудита сведений о расходовании бюджетов, предоставленных командами, продолжается и по графику должен быть завершён только через несколько недель, – заявил представитель FIA. – После этого начнётся период, в течение которого вся информация ещё будет анализироваться и будут формулироваться выводы».

Также в федерации подчеркнули, что жёстких сроков, в рамках которых об этих выводах должны быть проинформированы команды, нет, как нет оснований предполагать ни то, что эти сроки будут сдвинуты, ни то, что уже сейчас есть какие-то предварительные результаты.

Как отметил журналист Sky Sports Крейг Слейтер, такова официальная позиция FIA.

По его словам, он также обратился за комментариями к нескольким командам чемпионата, в том числе к большинству топ-команд, и во всех случаях реакция была одинаковая: все команды полагают, что в прошлом году они уложились в лимит бюджетов, установленный на уровне $140 млн. с 3,1-процентной поправкой на инфляцию.

В любом случае, нельзя исключать, что когда процесс аудита, которым занимается специальная комиссия FIA, призванная следить за соблюдением финансового регламента, будет завершён, могут появиться новые поводы вернуться к этой теме.