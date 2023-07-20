Латифи решил уйти из гонок и заняться бизнесом

В конце прошлого сезона Николас Латифи покинул Williams и Формулу 1, уступив место Логану Садженту, а теперь решил завершить карьеру гонщика, чтобы заняться бизнесом.

Николас Латифи: «В начале года я решил не планировать

участие в гонках в 2023-м. Поначалу было немного странно выбыть из плотного графика, но я понимал, что в этому году не буду пилотировать гоночную машину, поэтому стал искать другие варианты.

Я решил, что в ближайшем будущем пойду по другому пути, поставить перед собой новые цели. Уже в детстве у меня был живой интерес к миру бизнеса, я всегда говорил, что потратил бы силы именно в этом направлении, если бы не участвовал в гонках. Сейчас я хочу получить степень MBA и сосредоточиться на том, что определит следующий этап моей жизни».