Расселл: Задача команды в том, чтобы удержать 2-е место

Свою первую и пока единственную поул-позицию в Формуле 1 Джордж Расселл завоевал год назад именно на Хунгароринге, и гонщик Mercedes пообещал, что постарается повторить тот успех.

Джордж Расселл: «Конечно, я приложу максимум усилий, но сначала надо посмотреть, как этот уик-энд будет складываться. Позади несколько интересных гонок, ведь мы уверенно выступили в Австрии, затем довольно неплохо выглядели в Сильверстоуне, но надо продолжать прогрессировать.

С одной стороны, команда занимает достаточно высокие позиции, но важно удержаться впереди наших соперников.

Что касается некоторой нестабильности результатов, то сейчас это характерно для многих команд. Вспомните, как здорово Aston Martin начала сезон, а потом, вероятно, несколько откатилась назад. То же самое происходило с Ferrari в отдельных гонках, но я также уверен, что это относится и к Red Bull, хотя, конечно, в меньшей степени. На каких-то трассах их преимущество достигало 30 секунд, а на предыдущем этапе составило три секунды.

Конечно, на это повлияло появление автомобиля безопасности, но всё-таки нельзя сказать, что в Сильверстоуне они доминировали. В общем, мы сокращаем отставание, и такое впечатление, что пелотон в целом становится плотнее. Это здорово, потому что в этой ситуации даже какие-то нюансы могут привести к заметным изменениям.

Наша задача в том, чтобы удержаться на втором месте Кубка конструкторов, но мы продолжаем стремиться к более высоким результатам и стараемся бороться за победы».

По ходу официальной пресс-конференции FIA возможность задать вопрос была предоставлена и юным телеведущим из «детской редакции» телекомпании Sky, которая готовится к своей первой трансляции с Гран При.

В частности, Джорджа спросили, завидует ли он Максу Ферстаппену, ведь у него такая быстрая машина? И не было ли мысли сговориться с другими гонщиками, чтобы предпринять против двукратного чемпиона мира какие-то совместные действия?

«Что скажете, может, в самом деле сговориться? – смеясь, сказал Джордж, обращаясь к сидевшему рядом Фернандо Алонсо. – Конечно, мы ему завидуем! Но у всех на ещё будут возможности подняться на подиум – у него, впрочем, таких возможностей будет больше. Но надемся, что мы такой шанс получим уже достаточно скоро».